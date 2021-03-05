نرمين الفقي مع هنا الزاهد في كواليس "النمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة من كواليس مسلسل "النمر"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وظهرت "نرمين"، في الصورة رفقة الفنانة هنا الزاهد والفنان بيومي فؤاد، وعلقت على الصورة قائلة: "مع الحلوين جدًا، بطولة النجم محمد إمام".

مسلسل "النمر"، بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، أحمد عبدالله محمود، بيومي فؤاد وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.