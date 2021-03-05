شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور وفيديوهات من حفل زفاف دينا شقيقة الفنان أحمد داش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت دينا داش شقيقة الفنان الشاب أحمد داش بحفل زفافها، مساء اليوم الخميس، وسط أقاربها ومجموعة من أصدقائها المقربين، بعد أقل من شهر على عقد قرانها.

وأظهرت لقطات مصورة تداولها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات من حفل زفاف دينا داش التي ارتدت فستاتا أبيض مطرزا بالخيوط اللامعة إلى جانب طرحة زفاف طويلة، بينما كانت تحتفل بحفل زفافها وسط صديقاتها وأقاربها في أجواء مبهجة.

يشار إلى أن الفنان أحمد داش كان قد نشر صورا لشقيقته خلال عقد قرانها الشهر الماضي، وشارك في وقت سابق في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "البرنس"، الذي لعب فيه دور البطولة الفنان محمد رمضان والنجم أحمد زاهر، حيث تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكريا في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم: "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"عبير" رحاب الجمل.