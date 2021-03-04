حلقة Friends الجديدة اقتربت.. شويمر: التصوير يبدأ بعد شهر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بعد تساؤلات دامت لأعوام حول احتمال عودة نجوم مسلسل Friends إلى الشاشات وأشهرٍ من التأخير بسبب وباء كورونا، سيتم أخيراً عرض حلقة خاصّة من المسلسل الشهير.

وكشف ديفيد شويمر، الذي لعب دور روس غيلر في المسلسل الكوميدي الشهير الذي كان يعرض عبر شبكة “إن بي سي” الأميركية، أنه سينضم إلى زملائه السابقين في تصوير الحلقة “بعد شهرٍ تقريباً”، خلال حديثٍ مع آندي كوهين في برنامجه الإذاعي الشهير يوم الأربعاء، بحسب ما نقل موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

ثم سأله كوهين عن الشائعات التي تفيد بأنّ الحدث المرتقب بشدة سيكون بمثابة برنامج حواري تديره أيقونة البرامج الصباحية السابقة إيلين ديجينيرس، التي خفت نجمها قليلاً في عام 2020 بعد أن تصدرت فضيحة سوء المعاملة في مكان عملها عناوين الصحف. فأجاب شويمر نافياً.

وباتت الحلقة الخاصّة قيد الإنشاء منذ فترة. وتأكّد خبر تصويرها في شباط (فبراير) 2020 مع تحديد موعد بثّها في آذار (مارس) 2020، ولكن بعد حلول جائحة كورونا، تم إلغاء خطط الإنتاج.

وأعلنت لاحقاً شبكة HBO Max في نيسان (أبريل) عن تأجيل موعد عرض الحلقة إلى آب (أغسطس) 2020 بسبب عدم القدرة على إتمام التصوير في الوقت المناسب.

ومع تفشي الوباء، تم تأجيل التصوير إلى ربيع 2021.

وأعلن فريق HBO Max بالإضافة إلى نجوم المسلسل المحبوبين جينيفر أنيستون وكورتيني كوكس ومات ليبلانك وليزا كودرو وديفيد شويمر وماثيو بيري أنهم يريدون جميعاً أن يكونوا حاضرين شخصياً في الحلقة المرتقبة.