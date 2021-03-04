فرصة للإقامة في الشقّة التي سكنتها ليدي غاغا قبل شهرتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: شقة ليدي غاغا التي كانت تسكنها قبل الشهرة والتي تقع في الجانب الشرقي السفلي من مانهاتن معروضة للإيجار بسعر 2000 دولار شهرياً.

ويشير الموقع حيث تمّ عرض الشقة للإيجار أنها تتضمن غرفة نوم واحدة وحماماً واحداً، وتظهر الصور أنّ المطبخ متصل بالصالون.

وورد أن غاغا (34 عاماً)، كانت تدفع 1100 دولار شهرياً عندما عاشت هناك قبل أن تصبح نجمة وتطلق ألبومها “The Fame” عام 2008، بحسب ما ذكر موقع “بيبول” الأميركي.

وذكرت النجمة في مقابلة سابقة أنها عندما تتذكر تلك الفترة: “في بعض الأحيان يخيفني التفكير بتلك الفترة لا بل يرعبني. عندما أتذكّر كيف كنت أستلقي في شقتي على التخت المملوء ببق الفراش والصراصير التي تملأ الأرض والمرايا التي يغطيها الكوكايين في كل مكان. كنت أفتقد الإرادة أو الإكتراث للقيام بأي شيء سوى صنع الموسيقى وتعاطي المخدرات”.

وبعد أن أصبحت نجمة، تركت غاغا شقتها القديمة وانتقلت للسكن في شقة فخمة عام 2013، مقابل 22 ألف دولار شهرياً، وهي الآن تسكن بشكل أساسي في الساحل الغربي، ولديها عدّة منازل من بينها قصرها في ماليبو الذي تقدّر قيمته بـ22.5 مليون دولار.