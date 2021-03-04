ياسمين علي بين موهبتي الغناء والإخراج في “نفسي تعرف”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: طرحت شركة لايف ستايلز ستديوز أغنية “نفسي تعرف” للفنانة المصرية ياسمين علي.

وصدرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستديوز على اليوتيوب.

إلى جانب موهبة الغناء، قدمت ياسمين علي بأغنية “نفسي تعرف” موهبتها في عالم الإخراج، حيث أشرفت على إخراج فيديو كليب “نفسي تعرف“.

وتجدد التعاون بين لايف ستايلز ستديوز وياسمين علي بعد آخر تعاون جمعهما قبل عامين بأغنية “يا بتاع الورد” وقبلها بأغنية “حب زمان“.

جدير بالذكر أن أغنية “نفسي تعرف” من كلمات صهيل والحان محمود الخيامي وتوزيع محمود الشاعري.