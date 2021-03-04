يارا تشارك الجمهور نجاح أغنيتها العراقية: “انتوا غير الناس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: عبّرت النجمة اللبنانية يارا عن سعادتها بالأصداء الإيجابية لأغنيتها الجديدة “غير الناس”، خاصةً بعد أن واصلت الأغنية تصدّرها المراتب الأولى للأسبوع الثاني على التوالي في البرامج المختصة بسباق الأغنيات بعدد من البلدان العربية.

وشكرت يارا الجمهور على تفاعلهم اللافت مع الأغنية من خلال تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، فكتبت: “أحبّكم والعشق في عيوني الثنتين يبيّن قبل ما يبيّن على لسااااااني انتوا غير الناس وخلاص”.

أغنية “غير الناس” هي باللهجة العراقية من كلمات أدم، ألحان شميم وتوزيع نور هاشم. أما الكليب صورته يارا في قلعة تاريخية في إمارة الفجيرة تحت إدارة المخرج الشاب نويل باسيل، وحقق العمل حتى الآن أكثر من 6 ملايين مشاهدة.

نفيد بالذكر أن أغنية “غير الناس” هي الأولى التي تصدرها يارا من ألبومها الخليجي الجديد الذي يحمل نفس الإسم، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على قناتها الرسمية في موقع يوتوب.