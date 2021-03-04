الملايين تحاصر كارول سماحة على يوتيوب.. شكرًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعد أسبوعين فقط على طرحه، حقق كليب “شكرًا” للنجمة اللبنانية كارول سماحة أكثر من 3 ملايين مشاهدة على القناة الرسمية لشركة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية بموقع “يوتيوب”.

أغنية “شكرًا” باللهجة المصرية، من كلمات أحمد مرزوق وألحان Yusuf Demirkol وتوزيع دياب ميقري.

أما الكليب فكرته مختلفة عن كل الأغنيات العربية المصوّرة التي صدرت من قبل، حيث تجمع من خلالها شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بين كليبين منفصلين، الأوّل كليب كارول نفسه، والثاني للفنان هاني شاكر، من خلال ترابط الأحداث، من إخراج بتول عرفة.

نفيد بالذكر أن كارول سماحة أصدرت في الساعات الماضية أغنية جديدة حملت اسم “حياتي”، تعاونت من خلالها مع “دي جي” يوسف ومغني الراب العالمي لارتيست والرابر الكويتي دافي.