شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البوستر الرسمي لمسلسل "اللي مالوش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة سينرجي، البوستر الرسمي لمسلسل "اللي مالوش كبير" المقرر عرضه فى رمضان المقبل، حيث تصدر بطلا المسلسل أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، البوستر الرسمي للمسلسل.

ومسلسل "اللي مالوش كبير" من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبد العزيز، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.



البوستر الرسمي لمسلسل اللي مالوش كبير

كما نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز البوستر الرسمي للمسلسل عبر حسابها الرسمي على انستجرام، معلقة: "البوستر الرسمي مسلسل.. اللي مالوش كبير رمضان 2021 بإذن الله.. غزل والخديوي".