شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت: أحمد ابنى هو الدافع والمحفز لتقديمى أغنية "يا مستعجل فراقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد ثروت أثناء استضافته فى برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC، إنه ابنه أحمد هو المحفز والدافع لتقديم أغنية "يا مستعجل فراقى"، وبذل مجهودا كبيرا مع مجموعة العمل التابعه له فمعه بالفعل مجموعه رائعة، وهو من قام بإخراج الفيديو كليب الخاص به وإنتاجه، كما قام باختيار التصوير فى قصر "طوسون".

وأضاف محمد ثروت:" أنا سعيد بأحمد ابنى جدا وكنت أستمع لكلامه وقلت له، دارت الأيام والأب أصبح هو من يسمع كلام ابنه، وبالمناسبه أحمد ابنى صوته جميل ولكنه كان يرفض الغناء أمامى وهناك من قال له إن البعض سيقوم بعمل مقارنه بينك وبين والدك، وأحمد هو من أقنعنى بعمل حفل على "اليوتيوب" ولو كان أى شخص آخر قال لى قدم حفل على المواقع كنت من المستحيل أن أقوم بذلك، ولكنه استطاع أن يقنعني هو ومحمد الشاعر وأول حفل لى وصلت 250 ألف مشاهدة وحينها شعرت أن بداخلى شحنة كبيرة أريد إخراجها، وأيقنت أن السوشيال ميديا تستطيع نقلك لمكان آخر".

وقال النجم محمد ثروت، إنه فوجئ بنجاح أغنية "يا مستعجل فراقى"، مضيفا:" وأحب أن أحيي محمد رحيم لأنه صادق فى مشاعره جدا وأصر على عمل توزيع الأغنية بنفسه وقام ابنى أحمد ثروت بإخراجها.

وقد طرح النجم محمد ثروت مؤخرا أغنية "يامستعجل فراقى" والتى تخطت حاجز 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ويتعاون من خلالها مع ابنه أحمد ثروت، حيث يتولى إنتاج وإخراج الكليب، والأغنية من كلمات تامرحسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم، وإخراج أحمد ثروت.