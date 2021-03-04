شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت: فوجئت بنجاح "يا مستعجل فراقى" وأصبحت أغنية عيد الحب للسناجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد ثروت أثناء استضافته فى برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC، إنه فوجئ بنجاح أغنية "يا مستعجل فراقى"، ولكنها كانت إرادة الله، وأحب أن أحيي محمد رحيم لأنه صادق فى مشاعره جدا وأصر على عمل توزيع الأغنية بنفسه وقام ابنى أحمد ثروت بإخراجها ، وعن سبب احتفاء الجمهور به وكأنه يغنى لأول مرة قال، إنه القدر، وأضاف مازحا المفروض أقول "أنا سهير معبودة الجماهير"، وبعد طرح الأغنية كل الوسط الفنى والمطربين كلمونى وقدموا التهنئة وأطلق الجمهور على الأغنية " أغنية عيد الحب للسناجل ".

وقد طرح النجم محمد ثروت مؤخرا أغنية "يامستعجل فراقى" والتى تخطت حاجز 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ويتعاون من خلالها مع ابنه أحمد ثروت، حيث يتولى إنتاج وإخراج الكليب، والأغنية من كلمات تامرحسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم، وإخراج أحمد ثروت.

وكان النجم محمد ثروت قد كشف أن أغنية "يا مستعجل فراقي" تعد أول بشائر ألبومه الجديد، الذي قرر إطلاق أغنياته على فترات متقطعة خلال العام الجاري، وهذا أول ألبوم رسمي بعد سنوات طويلة منذ آخر ألبوماته "من طول ما بفكر فيك".

محمد ثروت ممثل ومطرب وملحن، يمتد مشواره الفني لبدايات السبعينات، حفر اسمه في مسامع جمهوره المصري بأشهر أغنياته "حكتب جواب" و"ورق الشجر"، بجانب أغنياته الدينية، ولمسته الخاصة في أغاني الأطفال والأعمال الوطنية، كما لحن له كبار الملحنين من الزمن الجميل، وعلى رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ومحمد الموجي منير مراد ومحمد سلطان وحلمي بكر وعمار الشريعي.