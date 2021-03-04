شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الفنان الراحل على حميدة تكشف عن خطاب وصورة رسمها أحد معجبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للفنان الراحل علي حميدة، خطابا كان موجها إلى النجم الراحل من أحد معجبيه قبل طرحه الألبوم الرابع له، وكان مرفقا مع الخطاب صورة بورتريه للفنان الراحل.

وكتب أحد معجبي الفنان الراحل في خطاب قديم كان يحتفظ به النجم علي حميدة ضمن مقتنياته، قائلا :"أبعث إليك ثالث رسالة وإنك لم ترسل لي الرد على الخطابين السابقين، وأتمنى من الله أن ترسل لي هذه المرة.. فناني العزيز إني قد قرأت في مجلة فنية مؤخرا أنك انتهيت من تسجيل الألبوم الرابع وإني أتمنى من الله أن ينزل هذا الألبوم".

وأضاف :"من كثرة حبي لك واشتياقي للألبوم الجديد رسمت إليك هذه الصورة تعبيرا لحبي الدائم لك.. وأخيرا أطلب منك طلب صغير وأرجو أن تحققه لي وهو إرسال صورة لك يكتب عليها إهداء منك وأرجو سرعة إرسال الرد".



حساب على حميدة عبر فيسبوك

ونشرت الصفحة الرسمية للفنان الراحل على حميدة هذا الخطاب ومرفقا معه الصورة، معلقة :"أستاذ يحيى لا نعلم إن أتاك الرد أم لا لكن تأكد أن خطابك هذا كان من ضمن الآلاف من الخطابات وأن مطربك المفضل احتفظ بهذا الخطاب في مقتنياته الخاصة واحتفاظه بخطابك يدل على حبه وتقديره لك ولكل جمهوره... والصورة المرفقة مع الخطاب في كومنت باسم الصفحة.. علي حميدة الإنسان.. رحمة الله عليه".