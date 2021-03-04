شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة الفنان أحمد حلاوة فى أحداث مسلسل "النمر" لـ محمد إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان القدير أحمد حلاوة فى مسلسل "النمر" للنجم محمد إمام، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، ويظهر حلاوة فى دور صاحب "فترينة دهب" فى أحداث المسلسل ويتم سرقته وتكشف حلقات المسلسل من هو السارق وتتوالى الأحداث فى إطار الأكشن.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، علاء مرسى وعدد آخر من الفنانين الشباب، كما كشفت شركة سينرجى عن البوستر الدعائى للعمل، وظهر محمد إمام بطل العمل ملثماً ويرتدى شنطة مليئة بالدهب.

وفى سياق أخر يشارك الفنان أحمد حلاوة فى مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، تأليف أحمد عبدالفتاح ومن إخراج أحمد صالح ويشارك فى بطولته الفنانة نور، محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، رنا رئيس، أميرة العايدى، إنعام سالوسة، أحمد منير، عصام السقا، محمد يسرى، رباب ممتاز، لمى كتت، وينتمى المسلسل لنوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية.

وظهر الفنان القدير أحمد حلاوة كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "إسعاف يونس" الذى يعد أولى بطولات الفنان محمد أنور المطلقة، وتم عرضه على منصة watch it الرقمية المصرية، ويشارك في بطولته الفنان محمد أنور، سارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفه، منه عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عد كبير من ضيوف الشرف الذين يشاركون في كل حلقة منهم أحمد فهمى وكريم محمود عبدالعزيز.