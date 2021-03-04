شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق عبد الحميد: كورونا تحت السيطرة وأشعر بالأعراض منذ أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان توفيق عبد الحميد لـ"الخليج 365" إصابته بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن التحاليل لم تظهر بشكل قاطع إصابته بالفيروس لكنه يشعر ببعض الأعراض منذ أسبوع، موضحاً أنه لم يقم بعمل مسحة حتى الآن، وأنه محظوظ لأن شقيقاته الثلاثة طبيبات وزوج شقيقته وابنها، ونصحوه من بداية ظهور الأعراض المتمثلة فى احتقان الحلق وآلام بالصدر بأن يتبع بروتوكول العلاج المتبع فى حالات كورونا.

وقال الفنان الكبير إنه يتعامل مع الأعراض على أنها كورونا ولكنها والحمد لله تحت السيطرة وينتظر ظهور نتيجة التحاليل التى أجراها للتأكد من الإصابة بالفيروس، مؤكداً أنه فى حالة عزل فهو فى الطبيعى لا يخرج من بيته الا فى أضيق الحدود بعد إصابته بالغضروف منذ فترة.

وكان الفنان التشكيلى حسن وهبة، قد كشف اليوم الخميس عن إصابة توفيق عبد الحميد، بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث قال "أرجو الدعاء بالشفاء من الكورونا لأخى وصديقى الفنان توفيق عبد الحميد".

الفنان توفيق عبد الحميد أحد الفنانين الموهوبين الذين تركوا بصمات راسخة فى أذهان الجماهير رغم قلة أعماله مقارنة بكفاحه الفنى، فلا ينسى الجمهور نظراته ودموعه وانفعالات وجهه، وأداءه الصادق فى مشاهده التى شارك فيها كبار النجوم أو تفرد فيها، عزيز المصرى فى حديث الصباح والمساء والدكتور رياض فى أين قلبى، وكمال أبو العزم فى حضرة المتهم أبى، وحسن عوف فى كفر عسكر وغيرها عشرات الأدوار.