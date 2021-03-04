شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى مع هنا الزاهد وبيومي فؤاد فى صورة جديدة من كواليس مسلسل النمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على "انستجرام" صورة جديدة بصحبة النجمة هنا الزاهد والفنان بيومي فؤاد من كواليس تصوير مسلسل "النمر"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2021.

وعلقت الفنانة نرمين الفقي على الصورة قائلة :"مع الحلوين جدًا جدًا.. بطولة النجم محمد إمام"، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين جمهورهم على منصات السوشيال ميديا.



نرمين الفقي تنشر صورة عبر انستجرام

ومسلسل "النمر" بطولة محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، علاء مرسى وعدد من الفنانين الشباب.



هنا الزاهد وبيومي فؤاد ونرمين الفقي

وكانت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل، قد كشفت عن البوستر الرسمي للمسلسل، الذى ظهر محمد إمام من خلاله ملثماً بشكل مميز، ووراءه دراجة بخارية، مما يدل على الإثارة والتشويق في أحداث المسلسل، الذى يعد من أهم مسلسلات الموسم الدرامى المقبل.

من ناحية أخرى، تشارك النجمة نرمين الفقي، أيضا في مسلسل "ضل راجل"، حيث نشرت مؤخرا صورة من كواليس مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021، وقد ظهرت نرمين الفقى فى صورتها الجديدة على حسابها الرسمى بموقع "انستجرام"، بصحبة الفنانة الشابة رنا رئيس.