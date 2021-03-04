شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة عن أغنية "بتتجاوز" لـ رامى جمال: عظيمة بدون أى مجاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المؤلف والشاعر الغنائي أمير طعيمة رسالة إلى الفنان رامي جمال بعد طرح الأخير أغنيته الجديدة "بتتجاوز"، حيث أبدى طعيمة رأيه فى الأغنية، مغردا عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلا :"تحفة.. أغنية عظيمة من كل عناصرها بدون أي مجاملة.. برافو".

ورد الفنان رامي جمال على أمير طعيمة عبر حسابه الشخصي على تويتر، قائلا :"قلبك وفنك هما التحفه الحقيقية يا ميرو وأخويا الغالي، وذلك بعد ساعات قليلة من طرح الأغنية.



رامي جمال وأمير طعيمة عبر تويتر

وتجاوزت الأغنية حاجز الـ 50 ألف مشاهدة خلال أول 8 ساعات من طرحها عبر يوتيوب، وتعد أول أغنية للفنان رامي جمال باللهجة الخليجية، وهي ومن كلمات سعود بن محمد العبد الله الفيصل، ألحان رامى جمال، توزيع أحمد إبراهيم.

وقال رامى، عبر حسابه على تويتر، بعد طرح الأغنية في وقت سابق من اليوم: "اسمعوا أول تجربة ليا فى الغناء باللهجة الخليجية، وطبعا اعذروا تقصيرى لو لم أجيد النطق لأنها أول مرة، أتمنى تعجبكم وأتمنى دعم الجمهور المصرى زى ما اتعودت.. وطبعا جمهور الخليج".

وتقول كلمات الأغنية:

بتتجاوز حدود الظن والريبة

بتتجاوز شعور الشوق وتعذيبه

ويصير اللى حصل ذكرى

تواجه أمسك اببكرا

بتتغير وتتحير

على طول الألم والجرح

يبقى عمرك قصيّر

بتتجاوز حنين القلب تكذيبه

بتتجاوز شعور الوحدة ترهيبه

كل اللى مضى راحل

تخيل حتى تتفائل!!

بتتغيّر وتتحيّر

على طول الألم والجرح

يبقى عمرك قصيّر

بتتجاوز كلام الناس والغيبة

وترجع ضحكتك لو طالت الغيبة

بيدك فرحك وسعدك

لوكان الزمن ندك

بتتغير وتتحيّر

على طول الألم والجرح

يبقى عمرك قصيّر