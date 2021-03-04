بسبب كيلو لبن.. راغب علامة ينشر فيديو "خناقة" بين مواطنين لبنانيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان اللبناني راغب علامة مقطع فيديو مأساوي عبر حسابه بموقع "تويتر"، رصد لحظة نشوب اشتباك بين رواد أحد المحال التُجارية بلبنان بسبب "لبن الأطفال".

وعلق "راغب"، على الفيديو قائلًا: يا أولاد الحرام اللي قاعدين عالكراسي ودمرتوا لبنان الجميل وأذليتوا شعبنا المعروف بطيبته وكرمه وشهامته".

وأضاف: "صارت الناس عم تتقاتل على كيلو حليب للأطفال، يا أولاد الحرام الله ينتقم منكم ويذلكم متل ما ذليتوا المساكين اللي وصلوكم عالكراسي، بإذن الله نهايتكم وخيمة، إقرأوا التاريخ".

وشهد الثلاثاء الماضي تجمع محتجون في ساحة الشهداء وسط بيروت اعتراضا على غلاء المعيشة وتردي بعض الخدمات.