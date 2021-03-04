هل سيكون هناك جزء ثالث من مسلسل "اللعبة"؟.. شيكو يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعرب الفنان شيكو عن سعادته بردود أفعال الجمهور على الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة ليفل الوحش"، ووجه الشكر للمشاركين في المسلسل.

وعبر حسابه بـ"فيسبوك"، كتب شيكو: "على مدار الشهر اللي فات تابعنا كل كلامكم وكومنتاتكم وكنا مبسوطين أوي وفرحانين اننا قدرنا نخليكم تضحكوا كدة الحمدلله، وفخورين اننا عملنا مسلسل قدرتوا تتفرجوا عليه العائلة كلها مع بعض".

وأضاف: "كان تحدي صعب والحمد لله دي نعمة من عند ربنا ويارب دايما نفضل نضحكم كدة، وتبقوا مبسوطين مننا، المسلسل دا تقريبا أحسن رد فعل لأي شغل عملناه و يارب نفضل دايما عند حسن ظنكم".

وأعلن شيكو عن وجود جزء ثالث من المسلسل قائلًا: "استنونا في الجزء الثالث اللعب مع الكبار قريب اوي".

مسلسل "اللعبة: ليفل الوحش"، بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجي، حسام داغر، إسماعيل فرغلي ورانيا يوسف.

المسلسل يُعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف عام على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.