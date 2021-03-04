جاسوس وإرهابي وملك.. تعرف على مهن النجوم في رمضان 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

بدأت ملامح الشخصيات التي يقدمها النجوم في دراما رمضان 2021، في الظهور خاصة مع اقتراب الموسم الرمضاني.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المهن التي يقدمها النجوم في دراما رمضان المقبل:

يحيى الفخراني

يجسد النجم يحيي الفخراني دور محامٍ وأستاذ جامعي في مسلسل "نجيب زاهي زركش"، ويشارك في بطولة المسلسل كل من أنوشكا، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وتأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

جمال سليمان

الفنان جمال سليمان يجسد دور محامٍ أيضًا في مسلسل "الطاووس"، بطولة سميحة أيوب، وسهر الصايغ، ،أحمد فؤاد سليم، ومها نصار، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكاتبة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف.

يسرا

النجمة يسرا تلعب دور طبيبة تجميل في مسلسل "حرب أهلية"، بطولة باسل خياط وجميلة عوض، تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز.

منى زكي

الفنانة منى زكي تلعب دور مهندسة زراعية في مسلسل "تقاطع طُرق"، بطولة عائشة بن أحمد، سيد رجب، حنان يوسف، مايان السيد، تأليف وإخراج تامر محسن.

أحمد السقا

ويجسد الفنان أحمد السقا شخصية تاجر أقمشة في الصعيد، ضمن أحداث مسلسل "نسل الأغراب"، بطولة أمير كرارة، فردوس عبدالحميد، مي عمر، هبة مجدي، إنجي المقدم، إخراج محمد سامي.

أحمد عز

الفنان أحمد عز يقوم بدور شاب يتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية لكنه يتعاون مع المخابرات المصرية ليصبح عميل لها، المسلسل بطولة هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.

كريم عبدالعزيز

الفنان كريم عبدالعزيز يجسد دور ضابط في مسلسل "الاختيار 2"، المسلسل تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

عمرو يوسف

أما الفنان عمرو يوسف فيقوم بتجسيد شخصية الملك أحمس ضمن أحداث مسلسل "الملك"، المأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ، والمسلسل بطولة صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصري.

محمد إمام ونرمين الفقي

أما الفنان محمد إمام فيجسد شخصية شاب صعيدي يعمل في الصاغة ويصبح من أكبر التُجار ضمن أحداث مسلسل "النمر"، بينما تجسد الفنانة نرمين الفقي شخصية صاحبة محل مصوغات، المسلسل بطولة محمد رياض، هنا الزاهد، محمد مهران، نرمين الفقي، أحمد خالد صالح، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

ياسر جلال

الفنان ياسر جلال يؤدي دور مُدرس ألعاب وسائق في الوقت ذاته، ضمن أحداث مسلسل "ضل راجل"، المسلسل إخراج أحمد صالح وتأليف أحمد عبدالفتاح.

طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب

يقدم الفنان طارق لطفي شخصية إرهابي ضمن أحداث مسلسل "القاهرة كابول"، بينما يجسد الفنان فتحي عبدالوهاب شخصية مذيع تليفزيوني، المسلسل تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.

محمد رمضان

يلعب الفنان محمد رمضان شخصية صعيدية في مسلسل "موسى"، وأشارت بعض التقارير الفنية أنه سيعلب دور خُط الصعيد وهو ما لم يؤكده أو يُنفيه الفنان، المسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن ومن إخراج محمد سلامة.

حمادة هلال

ويجسد الفنان حمادة هلال شخصية مُنشد في مسلسل "المداح"، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.