فن ومشاهير

إصابة الفنان توفيق عبدالحميد بفيروس "كورونا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن حسن وهبة، صديق الفنان توفيق عبدالحميد، عن إصابة الأخير بفيروس (كوفيد 19)، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

ونشر وهبة صورة للفنان توفيق عبدالحميد، معلقًا "أرجو الدعاء بالشفاء من الكورونا لأخي وصديقي الفنان توفيق عبدالحميد".

وحرص عدد كبير من متابعي حساب وهبة على الدعاء للفنان الكبير بالشفاء العاجل، وبينهم المخرج المسرحي الكبير عصام السيد.

جدير بالذكر أن الفنان توفيق عبدالحميد، مبتعد منذ فترة طويلة عن التمثيل، ويمتلك عددًا كبيرا من الأعمال الفنية، التي قدمها على مدار مشواره الفني، بينها مسلسل "حديث الصباح والمساء"، فيلم "حلم العمر"، مسلسل "الناس في كفر عسكر"، مسلسل "حضرة المتهم أبي"، مسلسل "على نار هادية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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