إصابة الفنان توفيق عبدالحميد بفيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن حسن وهبة، صديق الفنان توفيق عبدالحميد، عن إصابة الأخير بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

ونشر وهبة صورة للفنان توفيق عبدالحميد، معلقًا "أرجو الدعاء بالشفاء من الكورونا لأخي وصديقي الفنان توفيق عبدالحميد".

وحرص عدد كبير من متابعي حساب وهبة على الدعاء للفنان الكبير بالشفاء العاجل، وبينهم المخرج المسرحي الكبير عصام السيد.

جدير بالذكر أن الفنان توفيق عبدالحميد، مبتعد منذ فترة طويلة عن التمثيل، ويمتلك عددًا كبيرا من الأعمال الفنية، التي قدمها على مدار مشواره الفني، بينها مسلسل "حديث الصباح والمساء"، فيلم "حلم العمر"، مسلسل "الناس في كفر عسكر"، مسلسل "حضرة المتهم أبي"، مسلسل "على نار هادية".