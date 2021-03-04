شارب هتلر يتسبب بأزمة لشركة أمازون

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

قامت شركة أمازون ، بتغيير تصميم الشريط الأزرق الموجود وسط أيقونة التطبيق بسبب التعليقات الساخرة من المستخدمين، الذين شبهوه “بشارب هتلر”، وتسبب في حملة عبر موقع تويتر.

فبحسب موقع “ذا فيرج” استبدلت أمازون الشريط الأزرق بوسط أيقونة التطبيق بعد أن شبّهها العديد بـ “شارب هتلر” والذي يطلق عليه الآن “شارب فرشاة الأسنان”، وهو ما أثار “عدم ارتياح” عند البعض، وتسبب بحملة عبر موقع تويتر.

وشاع شارب “فرشاة الأسنان” في الأصل في أوائل القرن العشرين، بعد أن اعتمده الكوميدي الشهير شارلي شابلن قبل أن يرتبط بالديكتاتور الألماني أدولف هتلر.

واستجابت أمازون لطلبات مستخدميها، وغيرت شكل الشريط الأزرق الذي يرمز إلى اللاصق على صندوق التوصيلات، حيث أصبح مستقيما ومطويًا من جانب.

وعلق متحدث باسم أمازون قائلاً: “تستكشف أمازون دائمًا طرقًا جديدة لإسعاد عملائنا. صممنا الشعار الجديد بهدف إثارة شعور الترقب عند العملاء خلال رحلة التسوق على هواتفهم، تمامًا كما يفعلون عندما يرون صناديقنا على عتبة أبوابهم”.