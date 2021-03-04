شكرا لقرائتكم خبر عن حوادث النجوم..سر الشومة المجهولة على رأس وحش الشاشة فريد شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حياة النجوم العديد من الحوادث والمواقف الصعبة التى مرت بهم فى بداية مشوارهم الفنى أو خلال رحلتهم مع الفن والحياة، وتبقى العديد من هذه الحوادث عالقة بأذهانهم يتذكرونها دائماً كلما استدعوا ذكرياتهم وتفاصيل مشوارهم.

وفى أعداد نادرة من مجلة الكواكب صدرت فترة الخمسينات كان نجوم الزمن الجميل يتحدثون ويكتبون دائماً تفاصيل قصص حياتهم، ومواقفهم مع الفن والحياة وذكرياتهم التى لا ينسوها، وكتب العديد منهم عن الحوادث التى مرت بهم وكادت تعرض حياتهم للخطر.

وكان من بين هؤلاء النجوم وحش الشاشة وملك الترسو الفنان الكبير فريد شوقى الذى حكى لمجلة الكواكب فى عدد نادر صدر عام 1954 عن واقعة وحادثة كاد يفقد خلالها حياته وذلك أثناء تصوير فيلم "أنا بنت ناس" ، حيث كان أحد المشاهد يقتضى أن يشترك فى مشهد معركة حامية بالفيلم ، وجهز مساعدو المخرج متطلبات تصوير المعركة من عصى وسكاكين وموائد.

وشرح المخرج طريقة تنفيذ المعركة، ونصح الكومبارس المشاركين فيها بالحرص والسيطرة على أعصابهم حتى لا يحدث مالا يحمد عقباه.

وأشار فريد شوقى إلى أنه حان موعد تصوير مشهد المعركة ، بعد إجراء عدة بروفات عليها.

وقال وحش الشاشة :" وبينما كانت المعركة دائرة إذا بعصا غليظة تنزل على رأسى، فصرحت من شدة الألم وسقطت على الأرض مغشياً على، وأوقف التصوير وأجرى لى الإسعافات اللازمة، ونقلونى للمنزل فى حالة سيئة"

وتابع ملك الترسو:" أجرى المخرج تحقيقات مع الكومبارس المشاركين فى المعركة ليعرف من فيهم الذى ضربنى بهذه القوة والقسوة ولكنه لم يصل للجانى الذى يبدو أنه كان يتعمد أن ينزل على رأسى بهذه العصا ولا أعرف لماذا"