شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، بفيروس كورونا المستجد، وهو ما كشفه الفنان التشكيلى حسن وهبة عبر صفحته الشخصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا، "أرجو الدعاء بالشفاء من الكورونا لأخى وصديقى الفنان توفيق عبد الحميد".





الفنان توفيق عبد الحميد أحد الفنانين الموهوبين الذين تركوا بصمات راسخة فى أذهان الجماهير رغم قلة أعماله مقارنة بكفاحه الفنى، فلا ينسى الجمهور نظراته ودموعه وانفعالات وجهه، وأداءه الصادق فى مشاهده التى شارك فيها كبار النجوم أو تفرد فيها، عزيز المصرى فى حديث الصباح والمساء والدكتور رياض فى أين قلبى، وكمال أبو العزم فى حضرة المتهم أبى، وحسن عوف فى كفر عسكر وغيرها عشرات الأدوار.