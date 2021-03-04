إعدام “السيد آدم” رمضان المقبل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول من مسلسل “مقابلة مع السيد آدم”، الذي عرض في موسم رمضاني الماضي على قناة أبوظبي، يستكمل أبطال العمل تصوير الجزء الثاني تمهيداً لعرضه خلال رمضان 2021.

وكشف أبطال العمل، في لقاء خاص مع “زهرة الخليج”، عن أبرز ملامح المسلسل وتطور الشخصيات والأحداث في الجزء الجديد.

وقال غسان مسعود إن الإقبال الكبير الذي حظي به المسلسل في الجزء السابق، جعل صناع العمل يفكرون في تقديم جزء ثان، تلبية لرغبة الجمهور، وقال إن شخصية (آدم) في الجزء الجديد ستشهد تحولات كبيرة جداَ، كاشفاً أنه سيكون ملاحقاً وسيحكم عليه بالإعدام.

وبدورها كشفت الفنانة المصرية منة فضالي، التي تشارك في بطولة المسلسل، أن شخصية (نور) ستشهد تغيرات في الطباع كونها أصبحت تفكر في الانتقام، وأنها تغيرت على صعيد الشكل أيضاً من حيث الشعر والمكياج وطريقة اللبس.

شاهدو الفيديو المرفق لتعرفوا أبرز ما كشفه أبطال “مقابلة مع السيد آدم” عن الجزء الجديد..