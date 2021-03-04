الأمير فيليب يخضع لجراحة.. وهذا وضعه الصحي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: خضع الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية لجراحة ناجحة جراء مشكلة في القلب، بحسب ما أعلن قصر باكنغهام. وقال ناطق باسم الأمير فيليب، إن “العملية الجراحية أجريت أمس الأربعاء وكانت ناجحة”.

وجاء في بيان القصر أن الأمير سوف يبقى في المستشفى لعدة أيام لتلقي العلاج والتعافي. ولم يتم الكشف بعد عن نوع الجراحة التي خضع لها الأمير البالغ من العمر 99 عاماً.

ودخل الأمير فيليب مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن يوم 16 فبراير الماضي للعلاج من عدوى، وبعدها تم نقله إلى مستشفى “سانت بارتولوميوز هوسبيتال”، يوم الاثنين الماضي، حيث أجرى فحوصات وتم وضعه تحت الملاحظة بسبب مرض في القلب، موجود من قبل. وقد اعتزل الأمير فيليب الحياة العامة في أغسطس 2017، بعد مشاركته في أكثر من 22 ألف مناسبة رسمية منذ اعتلاء زوجته العرش عام 1952. وسيحتفل الأمير فيليب بعيد ميلاده المئة يوم 10 يونيو المقبل.