أول ظهور لكارينا كابور بعد الولادة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: في أول ظهور بعد ولادة طفلها الجديد، أطلت النجمة الهندية كارينا كابور على جمهورها في (انستغرام) من خلال صورة ظهرت فيها برفقة زوجها الممثل سيف علي خان ومجموعة من الأصدقاء، وعلقت قائلة: “أمسية جميلة”.

وظهرت كابور في الصورة بإطلالة كاجوال، وبدى أنها خسرت الكثير من وزنها بعد ولادة طفلها.

يشار إلى أن الممثلة الهندية (40 عاماً) قد رزقت بطفلها الثاني من زوجها الممثل سيف خان (50 عاماً) في21 فبراير الماضي.

وانتقل الزوجان مؤخراً مع ابنهما تيمور البالغ من العمر 4 سنوات إلى منزل جديد في مومباي يتألف من أربعة طوابق.

وكانت كارينا تعمل طوال فترة حملها الثاني، إذ شاركت في فيلم Laal Singh Chaddha مع أمير خان وفي العديد من الإعلانات التجارية التي صورتها خلال فترة الحجر.