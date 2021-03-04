ياسر القحطاني بديلًا لأحمد حلمي!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: يخوض لاعب كرة القدم السعودي ياسر القحطاني تجربة جديدة بدخوله عالم تقديم البرامج الترفيهية. ويقدم القحطاني الموسم الثاني من برنامج الأطفال (نجوم صغار) الذي قدم الموسم الأول منه النجم المصري أحمد حلمي.

ونشر القحطاني برومو البرنامج، وكتب في تغريدة عبر تويتر: «برنامجكم القادم على شاشة MBC نجوم صغار، أتشرف فيه بتقديم مواهب من أبنائنا وبناتنا، مواهب جميلة، وأحلام وطموحات كبيرة.. متأكد البرنامج بمواهبه ونجومه بيعجبكم، موعدنا الأثنين 8 مارس بإذن الله».

وشكل هذا الخبر مفاجأة للجمهور الذي تساءل عن سبب انسحاب أحمد حلمي من البرنامج، بعد أن حقق نجاحاً كبيراً في موسمه الأول، بينما عبر آخرون عن سعادتهم بهذه المفاجأة، مؤكدين تشوقهم لمشاهدة نجم الكرة الشهير كمقدم برامج.

وفي البرنامج يستضيف القحطاني مجموعة من الأطفال ويحاورهم بطريقة عفوية وبسيطة، وبعدها يستعرض الأطفال مواهبهم أمام الجمهور على المسرح.

ويعتبر ياسر القحطاني من أبرز نجوم كرة القدم السعودية، وقد حاز خلال مسيرته على العديد من الجوائز والألقاب، إلا أنه أعلن اعتزاله عام 2019، ضمن حفل كبير أحياه عدد من النجوم ومنهم تامر حسني وأسماء لمنور.