رامي جمال يطرح أول أغانيه الخليجية.. “بتتجاوز”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: طرح الفنان المصري رامي جمال، أغنيته الجديدة بعنوان “بتتجاوز” عبر قناته الرسمية باليوتيوب، باللهجة الخليجية في أول تجربة فنية له، لتلقى استحسان شريحة كبيرة من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

وقال رامي جمال عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة تويتر:” اسمعوا أول تجربة ليا في الغناء باللهجة الخليجية (بتتجاوز) وطبعا اعذروا تقصيري لو لم أجيد النطق لأنها أول مرة، أتمنى تعجبكم وأتمني دعم الجمهور المصري زي ما اتعودت وطبعا جمهور الخليج”.

وتفاعل جمهوره مع المنشور بشكل كبير، معربين عن سعادتهم لغنائه اللون الخليجي. وأغنية “بتتجاوز” من كلمات الأمير سعود محمد العبد الله الفيصل، وألحان رامي جمال، ومن توزيع أحمد إبراهيم.

ومؤخراً، طرح رامي أغنية “لسه”، وهي أولى أغنيات ألبومه الجديد، وأغنية “مابتكبرش” بمناسبة يوم الحب، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي.