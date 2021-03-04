شكرا لقرائتكم خبر عن "فاضى شوية" لـ حمزة نمرة تقترب من 75 مليون مشاهدة على اليوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقترب أغنية "فاضي شوية" للمطرب حمزة نمرة من 75 مليون مشاهدة، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وذلك بعد طرحها بشهر ونصف والأغنية من ألحان حمزة نمرة، وكلمات خليل عز الدين، وتوزيع كريم عبد الوهاب جيتار مصطفى أصلان.

وتأتى الأغنية ضمن ألبوم "مولود سنة 80" الذى يتضمن 12 أغنية، طرح منها 5 أغانى هى "مولود سنة 80" كلمات حازم ويفى، "الوقعة الأخيرة" كلمات محمد شافعى، "استعيذوا" كلمات منتصر حجازى، "الساعة 6 صباحا" كلمات عمر طاهر، وآخرهم "فاضى شوية"، وجميع الأغانى من ألحان حمزة نمرة وتوزيع كريم عبد الوهاب.

ويعود حمزة نمرة بـ"مولد سنة 80" ليطل على جمهوره من جديد بعد غياب عامين عن الساحة الغنائية منذ إطلاق ألبومه الأخير"هطير من تانى" والذى ضم 10 أغانى من بينها أغنية "الواد العبيط" و"زهرة" و"بص بص" وقد حقق نجاحًا كبيرًا خاصة أغنية "دارى يا قلبى" التي تخطت حاجز الـ220 مليون مشاهدة على يوتيوب.