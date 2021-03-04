شكرا لقرائتكم خبر عن ريج جان نجم مسلسل "Bridgerton" ينضم إلى فيلم "The Gray Man" مع كريس ايفانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انضم نجم مسلسل "بريدجيرتون - Bridgerton " الفنان ريج جان، إلى فريق عمل فيلم "The Gray Man – الرجل الرمادي"، والفيلم من إخراج روسو براذرز وبطولة رايان جوسلينج وكريس إيفانز وآنا دي أرماس.

وسيبدأ إنتاج فيلم "The Gray Man – الرجل الرمادي" في غصون أسبوعين بولاية كاليفورنيا الأمريكية وبالتحديد في لوس أنجلوس، وذلك بعد تأجيل إنتاج الفيلم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته "فوكس نيوز".



الفنان ريج جان

وأعلنت الشركة المنتجة لفيلم "The Gray Man" عنه في يوليو من العام الماضي، وهو مأخوذ من سلسلة من الكتب الأكثر مبيعًا من Mark Greaney.



ريج جان

كما أن فيلم "The Gray Man" يعتبر بمثابة التعاون الثانى بين كل من كريس ايفانز وانا دى ارماس بعدما نجحا الأثنان معا في فيلم Knives Out حينما شاركا مع نجم جيمس بوند دانيال كريج، وحقق العمل إيرادات مرتفعة، وفي وقت سابق، انضمت الممثلة الكوبية إلى بطولة فيلم The Gray Man مع النجمين ريان جوسلينج وكريس ايفانز، فيما ذكرت تقارير أجنبية أن هذا العمل السينمائي من المفترض أن يتكلف ميزانية ضخمة للغاية، خاصة أنه ينتمى لنوعية أفلام الإثارة والأكشن.