شكرا لقرائتكم خبر عن سامى فهمى يحكى عن دوره فى مساعدة الراحلة ليلى الإسكندرانية لدخول التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان سامى فهمى، عن صلته بالممثلة الكومبارس الراحلة ليلى الإسكندرانية، التي توفيت أمس الأربعاء، وروى من خلال بوست على حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك" دوره هو ووالدته في مساعدة ليلى الإسكندرانية في بداية حياتها وتسهيل مهمة سفرها إلى القاهرة ودخولها عالم التمثيل من بوابة "قهوة الكومبارس".



ليلى الاسكندرانية

وكتب سامى فهمى:"كانت المرحومة جارتنا في الإسكندرية، وكانت أمي مشهورة بأنها تحب تساعد كل أهل الحي، وفي اجازة لى وأنا طالب في المعهد، طلبت مني أمي أن أساعد ليلى بأي شغل في القاهرة، وأعطتني بجانب حق تذكرة قطارى، حق تذكره لليلى".

وأضاف سامى فهمى:" أخذت ليلى معي في القطار واستضفتها عندي أيام قليلة حتي استطعت أن آخذها لقهوة الكومبارس، واستطاعت أن تتعرف وتصاحب بعض فتيات الكومبارس، وبدأت حياتها، ولم أقابلها ثانية أبداً، وعندما كنت أراها في أدوارها الصغيرة، كنت فخور جداً بأنني وأمي كنا السبب في مستقبلها الفني المتواضع وحياتها المستقرة، الله يرحمك ياليلى".



الفنان سامى فهمى

الممثلة الكومبارس نادية الإسكندرانية شاركت في العديد من الأعمال الفنية طوال السنوات الماضية وأبرزها أفلام "طيور الظلام" و"الناظر" و"اضحك للصورة تطلع حلوة" و"عبود على الحدود" و"الناظر" و"جاءنا البيان التالى" و"غبى منه فيه" وغيرها من الأفلام، أما المسلسلات فشاركت في "عائلة ونيس" "حديث الصباح والمساء" و"عائلة الحاج متولى" و"زيزينيا" غيرها.