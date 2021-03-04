شكرا لقرائتكم خبر عن "فى حفظ الله" أحدث أغنيات مجد القاسم ويطرحها الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الفنان مجد القاسم من تسجيل أغنية سينجل جديدة، تحمل عنوان "في حفظ الله "، من كلمات أحمد سامي، وألحان كريم طارق، وتوزيع أشرف البرنس، وتحمل الأغنية الطابع الدرامي على رتم مقسوم، ومن المقرر طرحها الأسبوع المقبل علي إذاعات ومنصات الأغانى، ويقول أول مقطع من الأغنية، في حفظ الله وربنا يوفقك.. بس اللي انت معاه حاسب ليغرقك.



مجد القاسم

وطرح مجد القاسم منذ أيام أغنية سينجل بعنوان "انا مش بخير" من كلمات أبانوب أسامة، ألحان محمد صيام، توزيع باسم منير، وتقول كلمات الأغنية: "أنا مش بخير..آنا جوه مني حاجاتك كتيرة مكتفاني فى كوم وجع وحاجات كتيرة معجزانى".

وطرح مجد القاسم مؤخرًا أغنية ديو مع المطربة آية عبدالله تحت عنوان "لو هاتكلم عن مصر" إهداء لرجال الشرطة فى عيدهم، والأغنية من كلمات أشرف ظريف، وألحان محمد فهمى عبدالحميد، وتوزيع محمود صادق.

وانتهى مجد القاسم من تسجيل أغانى ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "باقة ورد"، ويضم الألبوم 10 أغانى، يتعاون فيهم مع عدد ‏كبير من ‏الشعراء ‏والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود ‏شوقى وباسم ‏منير وحمادة عصمت وريمون، ‏ويراهن عليه مجد خاصة أنه ‏يقدم فيه نوعية ‏مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة.