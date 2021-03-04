دينا الشربيني تواصل تصوير "قصر النيل" وتذكر الجمهور بـ"زي الشمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تواصل الفنانة دينا الشربيني، تصوير مشاهدها في مسلسل "قصر النيل"، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، ويجمعها للمرة الثانية بالفنانة ريهام عبدالغفور.

دينا وريهام ظهرتا كشقيقتين في مسلسل "زي الشمس"، وتخون الثانية الأولى، بإقامتها علاقة مع خطيب شقيقتها.

جدير بالذكر أن صفحة دينا الشربيني الرسمية على فيسبوك نشرت فيديوهات من أصعب المشاهد التي قدمتها في مسلسل "زي الشمس" والذي عرض في رمضان 2019.

مسلسل "قصر النيل" تدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي في إطار من التشويق والإثارة والغموض، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج خالد مرعي، ويشارك دينا الشربيني في البطولة ريهام عبدالغفور، نبيل عيسى، وأحمد مجدي، وصلاح عبدالله، ومريم الخشت، وأحمد خالد صالح، وسامي مغاوري، ومحمود البزاوي.