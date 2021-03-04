"مش عارف تغطي نفسك؟".. الجمهور ينتقد محمد رمضان بسبب مضيفة الطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

انتقد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الفنان محمد رمضان بعد دقائق من نشره مقطع فيديو خلال تواجده على متن إحدى الطائرات الخاصة.

وظهر "رمضان"، في الفيديو وهو نائم على أريكة بإحدى الطائرات الخاصة بينما ظهرت المضيفة الجوية وهي تجهز له المكان و"تغطيه"، وعلق الفنان على الفيديو قائلًا: "المضيفة الحنينة رزق".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفيديو، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "مش عارف تغطي نفسك يا حبيشة"، "يتعمد يستفز الناس"، "بحب يتدلع"، "ما أحبه بس بفلوسه خليه يتدلع"، "للأسف ما يتصرف كممثل مصري مثل الأجيال السابقة"، "بعده دايخ بالفلوس متل اللي مو مصدّق".

من ناحية أخرى، طرح محمد رمضان، أمس الأربعاء، أغنيته الجديدة "أنا البطل"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، كما يواصل تصوير مسلسله الرمضاني "موسى" والذي يشارك في بطولته: سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.