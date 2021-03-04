بعد 19 عامًا على رحيله.. لماذا تصدر أحمد مظهر تريند "تويتر"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتل اسم الفنان أحمد مظهر مركزا متقدما في قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

جاء وجود اسم الفنان الراحل في القائمة بعد 19 عامًا على رحيله، بسبب سؤال طرحه أحد مستخدمي الموقع حول من أكثر فنان بين "رشدي أباظة، عمر الشريف، أحمد مظهر، أحمد رمزي"، الذين جسدوا شخصية الضابط وكان لائقًا عليه.

وتفاعل عدد كبير من مغردي تويتر مع السؤال، وجاءت جميع الإجابات في صالح فارس السينما المصرية، وأبرز تلك الإجابات: "أحمد مظهر طبعا بلا منازع"، "أحمد مظهر والبقية تأتي"، "أحمد مظهر في حتة تانية".

يذكر أن أحمد مظهر، تخرج في الكلية الحربية عام 1938، والتحق بسلاح المشاة ثم انتقل لسلاح الفرسان؛ ليتولى قيادة مدرسة الفرسان ويشارك في حرب فلسطين عام 1948.

وجمع بين مظهر والرئيسين الراحلين جمال عبدالناصر وأنور السادات، والكاتب يوسف السباعي علاقة صداقة قوية، فكانوا زملاء دفعة واحدة بالكلية الحربية، كما كان صديقًا مقربًا للضباط الأحرار.

ورحل أحمد مظهر عن عالمنا في 8 مايو عام 2002، بعد معاناة مع مرض الالتهاب الرئوي استمر 4 أعوام، عن عمر يناهز 85 سنة، تاركًا إرثا فنيا ضخمًا، وعلامات بارزة في تاريخ السينما المصرية والعربية.