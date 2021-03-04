بالصور| بحضور يوسف الشريف.. فريق "كوفيد 25" يحتفل بعيد ميلاد إنجي علاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفل فريق مسلسل "كوفيد 25" بعيد ميلاد مؤلفة العمل إنجي علاء، بحضور الفنان يوسف الشريف والمخرج أحمد نادر جلال.

إنجي كانت أكدت من قبل أن "كوفيد ٢5" يحاكي تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما إجتماعية، وأن المسلسل يجمع بين الدراما المؤثرة ومشاهد الأكشن والتشويق والرعب وأنها تتمنى أن ينال إعجاب المشاهدين.

وقد أوشكت إنجي على الانتهاء من كتابة حلقات المسلسل الذي سيعرض على ١٥ حلقة رمضان ٢٠٢١، وذلك نظرا للتحضيرات الخاصة التي يحتاجها العمل لتتناسب مع طبيعته والتي تتطلب وقتا ومجهودا مضاعفا وميزانية ضخمة لخروجه بالشكل المطلوب.

المسلسل من بطولة النجوم يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وأيتن عامر وإدوارد وإيناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وأمير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام وإسلام جمال وزكي فطين عبدالوهاب وعماد رشاد وغيرهم من النجوم وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

الجدير بالذكر أن آخر مسلسل تأليف إنجي علاء هو مسلسل "بلا دليل" بطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض، ومن قبله قصة مسلسل "لعبة إبليس" وآخر رواية لها هي رواية "الأشقر مروان".