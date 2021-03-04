فيديو| هاجر أحمد تتعرض لموقف محرج في عيد ميلادها: "ده فال وحش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من احتفالية الفنانة هاجر أحمد بعيد ميلادها.

وظهرت "هاجر"، في الفيديو بجوار "التورتة"، التي اشتعلت بها النيران بشكل مفاجئ، مما أخافها وظلت تردد: "ده فال وحش"، بينما حاول أصدقائها تهدئتها مؤكدين أن هذا الأمر يحدث أحيانًا.

من ناحية أخرى، تشارك هاجر أحمد حاليا في بطولة فيلم "أهل الكهف" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، ومن إخراج عمرو عرفة.