فيديو.. محمد رمضان يصور مضيفته الجوية ويُعلق: المضيفة الحنينة رزق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، على متن طائرة خاصة.

وظهر رمضان في الفيديو الذي لا تتعدى مدته الـ10 ثوان، وهو نائم على أريكة بإحدى الطائرات الخاصة بينما ظهرت المضيفة الجوية وهي تجهز له المكان، وعلق الفنان على الفيديو قائلًا: "المضيفة الحنينة رزق".

من ناحية أخرى، طرح محمد رمضان، أمس الأربعاء، أغنيته الجديدة "أنا البطل"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، كما يواصل تصوير مسلسله الرمضاني "موسى" والذي يشارك في بطولته: سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.