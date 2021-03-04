أحمد السالم ينشر وثيقة طلاقه من ملكة كابلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

على الرغم من مرور عدة أشهر على إعلانه الانفصال، إلا أن خبر طلاق المدون الكويتي أحمد السالم وزوجته السعودية ملكة كابلي عاد لإثارة الجدل من جديد بعدما نشر "السالم" وثيقة طلاقهما.

ونشر "السالم" صورة لوثيقة الطلاق عبر حسابه بموقع سناب شات، وكتب: "الحمد لله على كل شيء، الله يعوضني ويعوضها خير".

وكان الثنائي الشهير قد أثار الجدل بعدما اتهمها الناقد ياسر الفيصل بافتعال ونشر أخبار كاذبة عن انفصالهما بين حين وآخر، ليرد "السالم" بنشر وثيقة الطلاق .

يذكر أن أحمد السالم وملكة كابلي قد أعلنا زواجهما عام 2019، وبعد فترة اتهمته "كابلي" بخيانتها وهو الأمر الذي نفاه السالم.