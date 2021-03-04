اسم النجم محمود ياسين على أحد شوارع بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة رانيا ياسين، إطلاق اسم والدها الفنان الراحل محمود ياسين على أحد شوارع مدينة بورسعيد مسقط رأسه.

وسيتم تدشين شارع باسم النجم الراحل تخليدا لذكراه بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد.

وكشف محمد منير المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة، خلال مداخلة هاتفية لقناة "سي بي سي إكسترا" أن إطلاق اسم الفنان الراحل على أحد شوارع المحافظة يأتي على هامش إعلان المحافظة كعاصمة للثقافة المصرية.

ورحل الفنان الكبير محمود ياسين عن عالمنا في 14 أكتوبر الماضي، بعد مسيرة فنية حافلة، قدم خلالها عددا من الأعمال الخالدة أبرزها "أفواه وأرانب"، "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "شيء من الخوف"، "نحن لا نزرع الشوك"، "الجلسة سرية"، "الخيط الرفيع"، وغيرها من الأعمال.