بعد 14 عاماً.. روبي تعود للغناء وتتصدر محرك غوغل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 مارس 2021 07:20 مساءً - منذ 12 دقيقة

تصدرت الفنانة المصرية روبي، قائمة البحث على محرك غوغل في السعودية ومصر، وذلك بعد إطلاقها ألبومها الجديد الذي حمل اسم “حنة تانية”، بالتزامن مع إحيائها حفلا فنيا في القاهرة.

وعادت “روبي” مجدداً بألبوم “حنة تانية” وهو الثالث لها، بعد غياب عن الغناء استمر 14 عاما، منذ ثاني ألبوماتها “مشيت ورا إحساسي”، مثيرة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعد إحياء الفنانة المصرية لحفل خاص وسط تداول واسع لمقاطع فيديو من الحفل الذي أقيم قرب الأهرامات، وفق ما نقلته مواقع محلية.

ونشرت الفنانة روبي صورا من الحفل على صفحتها بـ “إنستغرام” وكتبت “قدمت أداء الليلة الماضية في حفل خاص في القاهرة”.

“روبي”تتعاون في الألبوم الجديد مع “أيمن بهجت قمر” و”محمد يحيى” وعزيز الشافعي وبلال سرور وأحمد زعيم ومحمد مدين وتوما وتميم وأحمد إبراهيم ورامي سمير.

كذلك تعود روبي للدراما هذا العام، بعد غياب عامين من خلال مسلسل “شقة 6” وذلك للمشاركة في موسم رمضان المقبل، ويتضمن عددا من النجوم منهم “شريف سلامة”، “رحاب الجمل” وصلاح عبدالله، ، وإخراج “محمود كامل”.

وكان آخر أعمال الفنانة روبي على شاشة التليفزيون من خلال مسلسل “أهو ده اللي صار” عام 2019، والمتوافر على شبكة “Netflix” العالمية، مع أحمد داود، ومحمد فراج، سوسن بدر، علي الطيب، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج السوري الراحل “حاتم علي”.