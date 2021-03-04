شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد يكشف عن شخصيته "أحمد سرية" فى ملوك "الجدعنة".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم عمرو سعد عن الشخصية التي يقدمها في مسلسل "ملوك الجدعنة" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث نشر صورة من كواليس العمل على حسابه بموقع "انستجرام" وعلق عليها: "أحمد عبد القادر سرية (الشهير بـ سرية) من مسلسل ملوك الجدعنة للمخرج أحمد خالد موسي، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال.



عمرو سعد بشخصية أحمد سرية فى ملوك الجدعنة

مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة مصطفى شعبان وعمرو سعد ورانيا يوسف وياسمين رئيس وعمرو عبد الجليل ودلال عبد العزيز وأحمد صفوت ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد عبد العظيم وسينيا خليفة وشادى سرور وسيناريو وحوار عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار شعبى.

وغاب عمرو سعد عن دراما رمضان الماضى مكتفياً بالظهور كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" مع أمير كرارة والمخرج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، حيث جسد شخصية ضابط شارك مع "منسى" في عملية القبض على القناص التكفيرى "أبو صهيب"، بعدما حددوا المكان الذى يتواجد فيه .

وكان آخر أعمال عمرو سعد فى رمضان مسلسل "بركة" الذى تم عرضه عام 2019 من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، وشارك في بطولته هالة صدقى، كمال أبو رية، هنادى مهنى، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولى، إنعام سالوسة، محمد لطفى، أحمد حلاوة، فتوح أحمد، سميرة عبد العزيز، مصطفى درويش.