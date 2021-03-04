شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يستعين بصورة أثناء تقبيل يد والدته للكشف عن مفاجأة فى عيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ الفنان مدحت صالح، متابعيه بصورة قديمة مع والدته وهو يقبل يدها عبر الصفحة الرسمية له على موقع فيس بوك، حيث أعلن بواسطتها عن مفاجأة لمتابعيه ومحبيه بالتزامن مع اقتراب الاحتفال بمناسبة عيد الأم فى الـ 21 من شهر مارس.



مدحت صالح على فيس بوك

وأعلنت الصفحة الرسمية للنجم مدحت صالح أن الكليب الجديد الذى يتم تصويره للاحتفال بعيد الأم سيتضمن صورا من محبى الفنان مع أمهاتهم، وعلق قائلا: "هدية مدحت صالح لجمهوره فى عيد الأم ابعت صورتك مع أمك (ع البوست دا) علشان تبقى ضمن كليب أغنية مدحت صالح الجديدة للأم"، وهنأ متابعيه: "كل سنة وكل أمهاتنا بخير".



مدحت صالح يقبل يد والدته

وكان المطرب مدحت صالح طرح فى عيد الحب، الشهر الماضى أغنيه جديدة تحمل اسم "نورتي قلبى"، من كلمات عمرو المصرى، وألحان نديم كمال، كما انتهى صالح، من تسجيل أغانى ألبومه الجديد، حيث يتضمن الألبوم أغانى "حالتى صعبة".