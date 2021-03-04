شكرا لقرائتكم خبر عن 7 صور جديدة من عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود بعد 25 يوم جواز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مايا شيحة، عن 7 صور جديدة من حفل زفاف شقيقتها حلا، على معز مسعود، بعد نحو 25 يوما منذ إتمام الزواج وعقد القرآن، يوم 8 فبراير الماضى.



حلا وهنا ومابا ورشا شيحة

ونشرت مايا، الصور الجديدة التى جمعتها مع شقيقاتها "هنا ورشا وحلا" ووالدهن الفنان التشكيلى أحمد شيحة، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "لحظات من يوم حلوله.. أحبكن يا اخواتى".



حلا وشقيقتها من الاستعداد للزفاف

واحتفلت الفنانة حلا شيحة، يوم الاثنين 8 فبراير الماضى، بعقد قرانها على معز مسعود، بأحد فنادق القاهرة المطلة على النيل، وسط حضور عدد قليل من أقارب العروسين.



حلا شيحة وشقيقتها

ونشرت حلا شيحة، فى ذلك الوقت، عبر ستورى حسابها بموقع "إنستجرام"، صورا من الزفاف برفقة شقيقاتها هنا ورشا ومايا شيحة خلال عقد القران، وعلقت قائلة: "اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قرانى وسط أسرتى الكريمة وأسرة زوجى الكريمة، وحبيت أشارككم لحظات فرحتنا".