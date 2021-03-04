شكرا لقرائتكم خبر عن هانى محروس يرد على تامر حسنى بعد دعمه: "مش جديد عليك يا أبو الرجولة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الأيام القليلة الماضية واجه المنتج هانى محروس بعض المعوقات فى عمله جعلته يفكر جديا في الإبتعاد عن الوسط الفني والإعتزال إلا أن النجم تامر حسنى تدخل ونشر صورة له بصحبة المنتج هانى محروس على حسابه عبر إنستجرام بخاصية الاستورى، وقال فيها : حبيبي وأخويا وصديق العمر هانى محروس شوفتلك بوست بتقول فيه أنك عايز تسيب مهنتك عشان مكتئب وبتشوف شر كتير من الناس، الشر موجود في كل مكان يا هانى .. أولا ما ينفعش تكون وصلت للمكان ده من الاكتئاب، وواضح أن حواليك طاقة سلبية محبطة بشكل مش طبيعى مخلياك عايز تسيب مهنتك اللى عملت بيها تاريخ وخلتنا إحنا واسرتك فخورين بيك أنت أهم مهندس صوت ونصيحة من أخوك أخلع من الطاقة السلبية يا صاحبى مش من مهنتك ".

ومن جانبه وجه المنتج هانى محروس رسالة للنجم تامرحسنى من خلال "لليوم السابع " قال فيها، "تسلم لي يا أصيل فعلا أنت أخويا وعشرة السنين وكلامك على راسى وده مش جديد عليك يا أبو الرجولة ربنا يخليك ليا دايما بتدينا كل طاقة إيجابية وربنا يفرح قلبك".

تامر حسني

وسبق أن تحدث المنتج هاني محروس خلال لقاءه بتلفزيون الخليج 365 عن تامر حسني، حيث قال:" الشغل مع تامر مختلف ممتع وشاق في نفس الوقت"، وأضاف، " تامر بيتدخل في كل التفاصيل صغيرة أو كبيرة لأنه فاهم جدا ودا من باب الإهتمام ويريد كل شيء جيد لكن معايا الموضوع مختلف مش بياخد وقت طويل لأن تامرعارف إني بحاول دايما أعمل أحسن حاجة، ومش برضى عن شغلي بسهولة، وتامر بيشتغل على نفسه طول الوقت" .