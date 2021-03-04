شكرا لقرائتكم خبر عن صورة هانى سلامة من كواليس مسلسل "بين السما و الأرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج ماندو العدل، عن صورة من كواليس مسلسل " بين السما و الأرض"، عبر حسابه على فيس بوك، وظهر فى الصورة مع النجم هانى سلامة، وكتب ماندو على الصورة، قائلا:" من كواليس بين السما و الأرض هانى سلامة وش السعد عليا فى مسلسل الداعية ومبسوطين إننا بنشتغل تانى بعد ٨ سنين المسلسل ١٥ حلقة بس رمضان 2021 إن شاء الله يا كريم يارب".

حساب محمد العدل الشهير بماندو

وتدور أحداث مسلسل "بين السما والأرض" خلال يوم واحد وتكون داخل المصعد الكهربائى وبداخله عدد من الأشخاص لكل واحد من بين هذه الشخصيات حكاية وقصة مختلفة عن الشخص الآخر، ويحدث لهم العديد من المواقف العديدة والمختلفة ما بين

الكوميدية والانسانية وغيرها.

مسلسل بين السماء والأرض، بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبدالغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ

والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبيرنجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.