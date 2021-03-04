شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية محمد رمضان " أنا البطل" تقترب من المليون الثانى بعد 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت أغنية النجم محمد رمضان " انا البطل " من تحقيق المليون الثانى في عدد المشاهدات علي اليوتيوب، حيث وصلت عدد مشاهدتها على قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير الى1,504,451.

الأغنية من كلمات كالوشا الفنار وإسلام شندى، وتوزيع إسلام ساسو، وإخراج حسام الحسينى

محمد رمضان يصور حالياً مسلسله الرمضانى "موسى"، ويشاركه البطولة سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.

وانتهت أسرة المسلسل من تصوير عدد كبير من المشاهد فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك بعد تصوير عدد من المشاهد داخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم، حيث جاء ذلك بعد عودة فريق العمل من أسوان، إذ صوروا 4 أيام بالمدينة النوبية جمعت بين معظم المشاركين فى البطولة.