شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الأعصر يستكمل مسلسل "رهبة" لـ فتحى عبد الوهاب الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج عادل الأعصر لـ"الخليج 365" استئناف تصوير مشاهد مسلسله الجديد "فوبيا" يوم الثلاثاء المقبل، حيث يعمل حالياً على معاينة أماكن تصوير المشاهد الجديدة وتنسيق المواعيد مع الفنان المشاركين في البطولة، مشيراً إلى أنه صور جزء من مشاهد العمل خلال الأسابيع الماضية ويعمل على وضع جدول للانتهاء من العمل لعرضه في شهر رمضان المقبل.

مسلسل "رهبة" كان يحمل اسم "فوبيا" وتم تغيير اسمه، وهو بطولة فتحي عبد الوهاب، أيتن عامر، ميرهان حسين، أحمد صفوت، مي القاضي، أحمد كرارة، محسن منصور، أحمد فؤاد سليم، طارق عبد العزيز، عصام شاهين، شريف إدريس، دارين حداد، أحمد عبدالله محمود وعدد آخر من الفنانين وتأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر.

الجدير بالذكر أن المسلسل عاد للحياة بعد 3 سنوات من التوقف، حيث تم تصوير بعض مشاهده عام 2017 تحت اسم فوبيا، وكان البطل وقتها خالد الصاوي، قبل أن يتوقف ويدخل في أزمات وصلت إلى ساحة القضاء، حتى قررت الشركة المنتجة استئناف تصويره من جديد والتعاقد مع الفنانين بعقود جديدة وعرضه في شهر رمضان المقبل.