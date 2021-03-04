شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "أنا دولة" لمناقشة قضايا المرأة تتصدر ترند يوتيوب بعد ساعات من طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت أغنية "أنا دولة" التي تهدف إلى مواجهة التحرش ومناقشة قضية المرأة، بدعم من المجلس القومي للمرأة وغناء مروة ناجي وعلي غزلان ترند يوتيوب فى مصر بعد ساعات من صدورها أمس، حيث تعد الأغنية من أحدث الأغنيات التي تهدف إلى مواجهة التحرش.



انا دولة ترند يوتيوب



مروة ناجى على تويتر

ويواصل المجلس القومي للمرأة مكافحة التحرش والعنف ضد المرأة بشتى الطرق، حيث دعم المجلس كليب أغنية "أنا دولة" التي تسلط الضوء على مكافحة التحرش وتناقش قضية المرأة، تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للمرأة.

وعبرت الفنانة مروة ناجى، عن سعادتها بسبب نجاح أغنية أنا دولة، وقالت على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، "أنا دولة ترند رقم واحد فى مصر بالرغم من نزول نجوم كثير إمبارح فى نفس التوقيت لكن وعى الناس كان أكبر بكثير مما كنت متخيلة.ألف حمد وألف شكر ليك يارب".

وفى وقت سابق، نشرت الصفحة الرسمية للمجلس القومي للمرأة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أغنية "أنا دولة"، معلقة عليها : "بنقدم لكم جزء من فيديو كليب أنا دولة.. غناء علي غزلان ومروة ناجي محتوي مختلف يناقش قضية المرأة، وبيقدمه شباب مصر العظماء وقررنا دعم هذا العمل لأجل تفهم القضية بصورة معبرة عن الواقع".