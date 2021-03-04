بالمستندات.. تفاصيل اتهام عمر كمال بالتعدي على حقوق مؤلف "الغربة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

مع نهاية أزماته في نقابة المهن الموسيقية، يعود المطرب عمر كمال مجددا للوقوف أمام محكمة الإسماعيلية الإقتصادية، في نهاية مارس الحالي، بسبب الدعوى التي أقامها الشاعر سامي النويهي، واتهمه فيها بالتعدي على حقوق مؤلف أغنية "الغربة"، نسبها لشاعر آخر دون وجه حق.

الشاعر سامي النويهي في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، قال: " ما حدث أنني قمت بنشر كلمات القصيدة في عدة مواقع، وعلى صفحتي الشخصية في موقع فيس بوك منذ عام 2014، وفوجئت في عام 2017 أن المطرب عمر كمال، قام بغنائها دون علمي، وبعد التواصل معه، تبادلنا الرسائل وقدم اعتذاره لي عما فعله، ووعد بتصحيح الموقف، وكتابة اسم مؤلفها الحقيقي".

وأضاف، " بعد حضوري من الخارج، زارني عمر في منزلي، وتعامل معي بشكل جيد جدا، واتفق معي على تقديم أغاني أخرى، وبالفعل ظهر في بعض البرامج، ومنها على قناة"العاصمة" مع الفنان تامر عبد المنعم، وأشار أني مؤلف "الغربة" الأغنية التي عرف بعدها طريق الشهرة".

وعن بداية الأزمات، يقول النويهي، "بعد اللقاء الذي تم بيننا، فوجئت بقيام عمر كمال بالإعلان عبر صفحته في موقع فيس بوك، عن تعاقده مع إحدى شركات الإتصالات لاستغلال الأغنية، ولم يشر مطلقا لحقوقي كمؤلفها، بل وأدعى أنه ملحنها، وتكرر الأمر بالتعاقد مع إحدى القنوات لطرحها عبر موقع يوتيوب".

الشاعر أضاف، "مع ما لدي من مستندات ومنها وثيقة رسمية من المصنفات الفنية عن أني مؤلف "الغربة"، اتجهت إلى القضاء، وخلال نظر القضية، اكتشفت أن "عمر كمال" اتفق مع شاعر آخر على كتابة أغنية تحمل الاسم نفسه، وسجلها في المصنفات بالفعل، وعلى أساسها أكمل تعاقده مع القناة المشار لها، لكن المفارقة هنا إنه قام بغناء وطرح الكلمات التي كتبتها، ولم يطرح التي كتبها الشاعر الأخر، وهو ما كشف عن التلاعب الذي حدث".

واختتم النويهي بالقول، "الدعوى المقامة في المحكمة تحمل رقم ٨٢ لسنة 2019، ومن المقرر الحكم فيها يوم 30 مارس الحالي، في الدائرة الثانية مدني إقتصادي".

المطرب عمر كمال من جهته في تصريح لموقع "الخليج 365"، قال: "كنت أفضل تأجيل التعليق لكون القضية منظورة أمام المحاكم، لكن مع ذلك أقول أني لدي المستندات التي تؤكد أحقيتي في الأغنية، وأيضا تكشف كذب ما يقوله النويهي عن أحقيته بها".