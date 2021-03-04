فيديو نادر| محمد الموجي يكشف عدد زيجاته؟‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كم مرة تزوج الملحن محمد الموجي؟ سؤال طارد المبدع الراحل، وتعددت معه الشائعات عن قصص زيجاته، وتفاصيل طلاقه.

الموجي الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم 4 مارس، في حوار نادر له مع المحاور مفيد فوزي، كشف عدد مرات زواجه، وقال: "تزوجت 3 مرات، غير الأولى أم أمين، وحضرت إلى القاهرة، وأنا متزوج ولدي ابن".

وعن رأيه في زواج الفنان في بداية مشواره، قال: "على الفنان ألا يتزوج قبل تثبيت أقدامه في مجال الفن".

وفسر الموجي تعدد مرات زواجه، وقال: "كنت أمر بتجارب مراهقة، ونزوة"

الموجي الذي ولد في 4 مارس في 1923، رد على سؤال من يعتبرهم الخمسة الكبار في عالم الموسيقى، وترتيبه بينهم، فقال: "محمد عبد الوهاب، رياض السنباطي، كمال الطويل، محمد الوجي، وبليغ حمدي".

وشهدت حياة الملحن محمد الموجي أقاويل عديدة عن عدد زيجاته غير المعلنة، ومنها الزواج من راقصة في ملهى ليلي، والفنانة وداد حمدي، إلى جانب زواجه من الفنانات أحلام، وسعاد مكاوي.